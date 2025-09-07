미 민주 아시아계 의원들 “이민 단속 할당량 채우기”

조지아 韓 공장 단속에 “깊은 우려”

한국과 같은 처지 일본·인도도 촉각

미국 이민 당국 요원들이 지난 4일(현지시간) 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 한국인을 상대로 불법 체류자 단속을 벌이고 있다. 연합뉴스

미국 의회아시아태평양계코커스(CAPAC)와 조지아주의 민주당 의원들이 현대차-LG에너지솔루션 합작 배터리공장 건설 현장에서 한국인 300여명을 체포한 도널드 트럼프 행정부의 이민 단속 방식에 대해 “글로벌 파트너들의 신뢰를 약화시킬 것”이라며 우려를 표명했다.



CAPAC는 6일(현지시간) 소속 상·하원의원 20명과 조지아주 하원의원 5명의 서명을 담은 공동성명을 내고 “조지아주 배터리공장에서 미국 시민권자와 합법적 영주권자 등 수백명이 구금됐다. 그중 다수는 한국계로 알려졌다”며 “깊은 우려를 표한다”고 밝혔다.



이어 “트럼프 행정부는 범죄자를 단속하는 대신 추방 실적의 할당량을 채우기 위해 유색인종 사회와 직장에 있는 이민자들을 추적하고 있다”며 “이런 무분별한 방식은 가정을 해체하고 경제에 타격을 주며 글로벌 파트너들의 신뢰를 약화시킨다”고 비판했다. 그러면서 “우리는 상황을 면밀히 주시하고 있다. 행정부가 적법한 절차를 준수할 것을 요구한다”고 밝혔다.



공동성명에는 한국계인 앤디 김 상원의원과 메릴린 스트리클런드 하원의원을 포함한 CAPAC 소속 의원 20명이 서명했다. CAPAC는 한때 공화당 의원 일부도 참여한 초당파 모임이지만 지금은 회원 전원이 민주당 의원이다. 조지아주 하원의원 14명 가운데 민주당 소속인 5명 전원도 서명에 동참했다.



민주당 소속인 라파엘 워녹 조자이주 상원의원은 별도로 낸 성명에서 다소 중립적인 입장을 밝혔다. 그는 “트럼프 행정부는 이번 단속이 위험하고 폭력적인 범죄자들을 거리에서 없애겠다는 이민 정책에 어떻게 부합하는지를 설명해야 한다”면서도 “기업들도 부적절한 자격을 가졌다는 혐의를 받는 노동자들을 대거 고용한 이유를 해명해야 한다”고 밝혔다. 공화당 의원 대부분은 트럼프의 정책을 지지하는 입장이다.



일본과 인도 등 미국과 교역하는 아시아 국가들은 상황을 주시하며 자국 기업에 미칠 영향을 파악하고 있다. 니혼게이자이신문은 이번 한국인 체포에 대해 “한·미 관계에 찬물을 끼얹는 사태가 될 수 있다”며 “미국 정부의 단속이 아시아계 등 외자 기업 공장으로 향할 수 있다는 것을 보여줬다. 미국에 거점을 둔 일본 등 외국 기업의 경계심이 고조될 것”이라고 전했다.



타임스오브인디아는 “트럼프가 한국까지 적대시했다”며 “구금된 노동자 대부분은 유능한 공학자거나 기술자다. 이번 사태는 미국 내 인도 노동자에게 벌어질 수 있는 일을 보여준 것”이라고 지적했다.



김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr



