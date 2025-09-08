AI에 자살시도자 옷차림 입력하자 벌어진 놀라운 일

경기 안양동안서, AI 동선 추적 시스템 시범운영

인공지능(AI) 도움으로 짧은 시간 동안 수많은 CCTV를 분석해 실종자를 무사히 구조한 첫 사례가 나왔다. 새벽에 스스로 목숨을 끊겠다는 메시지만 남긴 채 사라진 실종자 인상착의를 시스템에 입력하자 AI가 그의 동선을 찾아낸 것이다. 실종자 수색 시 CCTV는 일일이 확인하던 방식에서 AI를 활용해

실종자의 이동 경로를 예측하는 시스템을 적용해 얻은 첫 성과다.