[단독] 민주당 ‘관봉권 띠지 분실’ 초동수사팀 국회로 부른다

5일 국회에서 열린 법제사법위원회 법안심사1소위원회에서 열린 검찰 개혁 입법청문회에서 서울 남부지검에서 '건진법사' 전성배씨 수사를 담당했던 검사들과 압수수색 증거품인 '관봉권'을 관리했던 검찰 수사관들이 출석했다. (왼쪽부터) 김정민 서울 남부지검 수사관, 박건욱 대구지검 인권보호관(전 서울남부지검 부장검사), 이희동 부산고검 검사(전 서울남부지검 1차장검사). 연합뉴스

최 검사는 지난해 12월 17일 전씨를 정치자금법 위반 혐의로 압수수색하는 과정에서 1억6500만원의 현금을 확보했다. 그 중 5000만원의 관봉권은 압수됐을 당시 한국은행이 시중은행에 유통하던 형태 그대로 보존돼 있었다.