6조 투자 배터리공장 올스톱… 美 ‘비자 단속’에 대미 투자 빨간불

미국 이민 단속 당국이 홈페이지를 통해 지난 4일(현지시간) 조지아주 현대차그룹·LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장 건설 현장에서 벌인 불법체류·고용 단속 현장 영상을 홈페이지에 공개했다. 미국 이민세관단속국 홈페이지 영상 캡처.

현대자동차그룹 아메리카 메타플랜트(HMGMA) 부지에 인접한 이곳은

올해 공정이 마무리 단계에 접어들어 내부 설비 공사와 배터리 생산 장비 반입 작업 중이었던 것으로 알려졌다. 업계 관계자는 7일 “현장에 한국인 임직원들이 많았던 것도 막판 설비 작업을 하면서 심혈을 기울일 것이 많았기 때문”이라고 설명했다.