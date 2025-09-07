6조 투자 배터리공장 올스톱… 美 ‘비자 단속’에 대미 투자 빨간불
LG에너지솔루션과 협력사 직원 등 300여명의 한국인이 미 당국의 대규모 불법체류자 단속으로 구금되면서 주요 기업들의 미국 내 생산시설 투자에도 빨간불이 켜졌다.
대미 투자가 늘면서 투자 계획을 이행하기 위한 전문 인력 파견 수요도 늘었지만, 정작 이들에 대한 비자 발급은 여전히 더딘 상황에서 관행적으로 무비자 전자여행허가(ESTA) 등을 활용한 출장 근무에 미국 이민 당국의 강경 대응이 현실화했기 때문이다. 미국 내 생산시설 신·증설에 나선 주요 기업들의 대미 투자 계획도 줄줄이 차질을 빚어질 것으로 예상된다.
미국 당국으로부터 대규모 단속 대상이 된 미국 조지아주의 배터리 공장은 LG에너지솔루션과 현대차가 지난 2023년부터 배터리 셀 합작법인 ‘HL-GA’를 만들어 6조원을 투자한 곳이다. 현대자동차그룹 아메리카 메타플랜트(HMGMA) 부지에 인접한 이곳은 올해 공정이 마무리 단계에 접어들어 내부 설비 공사와 배터리 생산 장비 반입 작업 중이었던 것으로 알려졌다. 업계 관계자는 7일 “현장에 한국인 임직원들이 많았던 것도 막판 설비 작업을 하면서 심혈을 기울일 것이 많았기 때문”이라고 설명했다.
연간 전기차 30만대 분량의 배터리셀을 생산할 수 있는 이 공장은 이르면 내년쯤 가동될 전망이었다. 현대차는 이곳에서 생산된 배터리셀을 HMGMA 부지 내에 있는 현대모비스에서 배터리 팩으로 제작해 현대차 HMGMA, 현대차 앨라배마 공장, 기아 조지아 공장 등 현대차그룹의 미국 공장에서 전기차로 만들어낸다는 계획을 세웠다.
하지만 이번 사태로 HL-GA 공장 가동이 늦어질 것이란 전망이 나오면서 현대차의 HMGMA 생산 계획에도 적잖은 차질이 빚어질 것으로 보인다. HMGMA는 현재 연간 30만대 생산 체제를 갖추고 있으나, 배터리 공급이 지연되면 72.6% 수준인 가동률을 더 끌어올리기 어려울 수 있다. 2028년까지 50만대로 확대하려던 증설 계획 역시 늦춰질 수 있다. 배터리 공급망 차질이 장기화하면 완성차 생산 일정 전반에도 불똥이 튈 것으로 전망된다.
뿐만 아니라 현대차그룹이 260억 달러(약 36조1300억원)를 투입해 진행 중인 미국 내 투자 전략에도 악영향이 예상된다. 현대차그룹은 HMGMA 증설 외에도 루이지애나 철강공장, 연간 3만대 규모 로봇 공장 신설 등 주요 프로젝트를 추진하고 있다.
배터리 업계 역시 긴장하고 있다. LG에너지솔루션은 이번 단속 대상이 된 조지아 공장 외에도 미국 내에서 3곳의 생산 시설을 건설하기로 한 상황이다. SK온은 현대차와 합작으로 조지아주에 배터리 합작공장인 HMG북미JV를 내년 상반기 가동을 목표로 짓고 있다. 삼성SDI도 스텔란티스와의 합작2공장(인디애나주)을 2027년 가동을 목표로 추진 중이다.
업계 관계자는 “미국 내에서 전기차 배터리 공장을 지어본 경험이 있는 인력을 구하기가 현실적으로 어려운 상황에서 공장 짓는 과정까지 문제 삼으면 어떻게 하라는 거냐”고 한숨을 내쉬었다.
이종선 김민영 기자 remember@kmib.co.kr
