문도엽, 이틀간 17언더 몰아쳐 시즌 2승 거둬…KPGA파운더스컵 우승

‘영암 사나이’ 김찬우 추격 4타 차이로 제쳐

7일 전남 영암군 골프존카운티 영암45에서 막을 내린 KPGA 투어 KPGA 파운더스컵에서 시즌 2승째를 거둔 문도엽이 우승 트로피를 들고 활짝 웃고 있다. KPGA

7일 전남 영암군 골프존카운티 영암45에서 막을 내린 KPGA 투어 KPGA 파운더스컵에서 시즌 2승째를 거둔 문도엽이 준우승을 차지한 김찬우로부터 축하 물 세례를 받고 있다. KPGA

문도엽은 제네시스 포인트 랭킹 3위, 우승 상금 1억4000만 원을 보태 상금 순위

작년 이 대회 챔피언 고군택(25·대보건설)은 4타를 줄여 공동 6위(최종합계 18언더파 270타)로 대회를 마쳤다.