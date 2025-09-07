‘스무살’ 유현조, KB금융 스타챔피언십 스무번째 별로 빛났다…“11번 보기 이후 정신 번쩍 들었다”

7일 경기도 이천시 블랙스톤 이천에서 막을 내린 KLPGA투어 시즌 세 번째 메이저대회 제20회 KB금융 스타챔피언십에서 대회 2연패에 성공한 유현조가 기자회견장에서 질문에 답하고 있다. KLPGA

유현조는 루키 시즌이었던 작년 이 대회에서 생애 첫 승을 거뒀다. 루키 신분으로 생애 첫 승을 거둔 선수가 다음 해 대회에서 타이틀 방어에 성공한 것은 KLPGA투어 역사상 유현조가 최초다.