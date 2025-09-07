전남도, 고향사랑기부제 우수사례 대회서 대상 등 전국 최다 수상

곡성군, 전국 최초 소아청소년 전문의 상주 진료 지원



고미경 자치행정국장 “3년 연속 전국 1위 달성 목표 강화”



전남도-시·군 협력, 고향사랑기부제 인센티브 확보

전남도, 행정안전부 주관 ‘제2회 고향사랑기부제 우수사례 경진대회’서 우수상 수상. 전남도 제공

전남도는 행정안전부 주관 ‘제2회 고향사랑기부제 우수사례 경진대회’에서 곡성군 대상, 전남도 우수상, 장성군 장려상을 수상했다고 7일 밝혔다.

