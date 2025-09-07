美파워볼 ‘2조5억 잭폿’…당첨자 ‘O명’, 당첨금 나눈다
미국 파워볼 복권 역대 두 번째 당첨금 규모인 17억9000만 달러(약 2조4800억원)의 주인공이 나왔다. 당첨자는 2명으로 당첨금을 절반씩 갖게 된다.
7일(현지시각) NBC와 뉴욕포스트 등에 따르면 멀티스테이트 복권 협회는 전날 밤 추첨에서 당첨 번호 11, 23, 44, 61, 62, 파워볼 번호 17을 맞춘 표가 두 장 나왔다고 밝혔다. 잭폿 당첨자는 텍사스주와 미주리주에서 각각 1장 나왔다. 당첨금은 두 사람에게 분배된다.
잭폿 규모는 미국 복권 역사상 두 번째로 큰 액수다. 당첨자는 두 가지 수령 방식 중 한 가지를 선택해야 한다. 29년에 걸쳐 연금형으로 8억9350만 달러(약 1조2415억원)를 받거나 세금 공제 전 4억1030만 달러(약 5700억원)를 일시금으로 받는 식이다.
당첨자가 연금 방식의 지급을 선택한다면 일시금으로 한차례 받고 남은 당첨금을 29년간 나눠 매년 5%씩 인상된 액수를 받는다. 대부분의 역대 당첨자는 일시금 지급 방식을 택했다.
텍사스주 당첨 복권은 오스틴에서 서쪽으로 약 120㎞ 떨어진 프레데릭스버그의 한 주유소에서 판매됐다. 미주리주는 이번이 33번째 파워볼 1등 당첨이다. 주별 잭폿 당첨 횟수에서 인디애나주(39회)에 이어 두 번째로 많다.
이번 대규모 추첨에서는 미국 15개 주에서 100만 달러(약 13억9000만원) 당첨자도 15명 나왔다. 캔자스주와 텍사스주의 일부 당첨자는 ‘파워 플레이’ 옵션을 선택해 상금을 200만 달러(약 27억8000만원)로 두 배 늘렸다.
파워볼은 메가 밀리언스와 함께 미국의 대표 복권이다. 이번 회차의 1등 당첨 확률은 2억9220만분의 1이었다. 네바다주 등을 제외한 45개 주와 워싱턴DC, 푸에르토리코, 미국령 버진아일랜드에서 살 수 있고 1에서 69 사이의 숫자 5개와 1~26 사이의 숫자 1개를 모두 맞춰야 잭폿에 당첨된다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
