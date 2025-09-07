[속보] 강훈식 “美 구금 한국인 근로자 석방교섭 마무리”

강훈식 대통령비서실장. 연합뉴스

그러면서 “피구금 국민의 신속한 석방과 해당 투자 프로젝트의 안정적 이행이라는 목표를 조화롭게 달성할 수 있도록 모든 대책을 실천력 있게 담보해나가겠다”고 강조했다.