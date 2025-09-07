시사 전체기사

[속보] ‘300여명 미국 구금’ 김민석 “조속한 해결책 마련”

입력:2025-09-07 16:12
공유하기
글자 크기 조정
미국 이민 당국이 공개한 현대차·LG에너지솔루션 단속 현장 모습. 연합뉴스

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
정부 ‘부동산 폭탄 공급’…5년간 수도권에만 135만 가구 착공
‘슈카 990원 빵’ 응원하며 비트코인 꺼낸 하태경 왜?
외국인은 명동→홍대 4만5천원? 日 방송에 딱 걸린 택시 바가지
시진핑·푸틴 ‘불로장생 대화’ 돌연 삭제…무슨 일?
군산 시간당 150㎜ 괴물폭우…전북 곳곳 피해 속출
스마트폰 치우고 3개월… 7세 쌍둥이에게 일어난 기적
한국인 구금된 美 수용소는 어떤 곳? “감옥보다 열악”
손흥민 1골1도움 활약…홍명보호, 미국 평가전 2-0 완승
국민일보 신문구독