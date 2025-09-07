유현조, KB금융 스타챔피언십 2연패 성공…“마지막 메이저대회 우승 위해 준비하겠다”
노승희 추격 4타 차로 따돌려
대회 역대 2번째 백투백 우승
대상 포인트1위·상금 3위 등극
작년 신인왕 유현조(20·삼천리)가 대회 2연패에 성공하며 대상 포인트 1위로 올라섰다.
유현조는 7일 경기도 이천시 블랙스톤 이천(파72)에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA)투어 시즌 세 번째 메이저대회 KB금융 스타챔피언십(총상금 15억 원) 마지막날 4라운드에서 보기 2개에 버디 3개를 묶어 1언더파 71타를 쳤다.
최종합계 9언더파 279타를 기록한 유현조는 이날 2타를 줄이며 추격전을 펼친 노승희(24·요진건설)를 4타차 2위로 뿌리치고 타이틀 방어에 성공했다. KLPGA투어 역사상 메이저대회 루키 우승자가 대회 2연패에 성공한 것은 유현조가 최초다.
유현조는 작년 이 대회에서 데뷔 첫 승을 거둬 평생 한 번밖에 없는 신인상을 차지했다. 대회 개인 통산 2승은 장하나(2012년과 2021년), 김효주(2014년과 2020년), 김해림(2016년과 2017년)에 이어 역대 4번째다.
KLPGA투어 사상 메이저대회 2연패는 통산 8차례가 있었으나 이 대회 백투백 우승은 김해림에 이어 두 번째다.
유현조는 포인트 대상 포인트 100점을 보태 컷 탈락한 홍정민(23·CJ)를 제치고 이 부문 1위(482점)로 올라섰다. 유현조는 늦은 시즌 첫 승이지만 앞선 19개 대회에서 12차례나 ‘톱10’에 입상해 이 대회 전까지 대상 포인트 부문 2위에 자리하고 있었다.
상금 부문에서도 우승 상금 2억7000만 원을 보태 통산 3승의 이예원(22·메디힐)과 자리를 맞바꿔 3위(9억8333만3434원)로 한 계단 올라섰다.
이 부문 1위는 시즌 네 번째 준우승을 차지해 상금 1억6500만 원을 획득한 노승희가 차지했다. 노승희의 시즌 누적 상금은 개인 통산 최초로 10억 원을 넘겨 10억8768만9754원으로 늘었다. 올 시즌 10억 원 돌파는 노승희가 처음이다. 노승희는 대상 포인트 부문에서도 50점을 보태 2위(406점)로 올라섰다.
1타 차 단독 선두로 최종 라운드에 들어간 유현조는 11번 홀(파4)까지 2타를 잃으며 위기에 직면했으나 12번 홀(파4)에서 2m 가량의 버디 퍼트를 성공시켜 분위기 반전에 나섰다.
이어진 13번 홀(파3)에서 10m 가량의 먼 거리 버디 퍼트를 성공시켜 2위와의 타수를 3타 차이로 벌려 승기를 잡았다. 그리고 나머지 5개홀에서 1타를 줄여 개인 통산 2승째를 완성했다.
유현조는 “긴장해서 힘든 하루였다. 작년과 다른 점은 올해는 조금 생각하면서 치게 됐다. 근데 오늘은 쫄았던 것 같다. 그런 점에서는 작년이 나았던 것 같다”고 웃으며 “남은 목표는 시즌 마지막 메이저대회인 하이트 진로 챔피언십 우승을 염두에 두고 열심히 하겠다”고 각오를 다졌다.
이 대회 전까지 시즌 상금 순위 75위로 내년 시드 유지에 비상이 걸린 이재윤(25)은 전예성(24·이상 삼천리)와 함께 공동 3위(최종합계 4언더파 284타)로 대회를 마쳐 시즌 상금 순위를 41위로 끌어 올려 시드 유지에 한숨을 돌렸다. 1타 차 단독 2위로 통산 2승 도전에 나선 박결(29·두산건설)은 3타를 잃어 공동 3위에 그쳤다.
김민솔(19·두산건설), 방신실(20·KB금융그룹), 이가영(26·NH투자증권), 최은우(30·아마노코리아), 박현경(25·메디힐)이 공동 6위(최종합계 3언더파 285타)로 대회를 마쳤다.
미국여자프로골프(LPGA)투어서 활동하다 스폰서 추천으로 출전한 전인지(30·KB금융그룹)는 1타를 줄여 공동 13위(최종합계 1언더파 287타)의 성적표를 받아 쥐었다.
이천=정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
