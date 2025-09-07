[르포]철조망 속 외딴 구금 시설에 갇힌 한국 국민 300여명…“열악한 시설”

출입문 근처부터 삼엄한 통제…한국인 석방 시점은 미정

전격 단속 당한 현대차 공장엔 적막감

6일(현지시간) 오후 미국 조지아주 포크스턴의 디레이 제임스 교정시설의 모습. 철조망으로 둘러싸인 수용시설에 지난 4일 조지아주 서배너 근교 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리공장 건설 현장에서 불법체류·근로 등의 혐의로 체포된 직원 300여명 대부분이 구금돼 있다. 임성수 특파원

2차선 도로 건너편 둔덕에 주차하는 도중에도 순찰 경찰차가 나타나 도로에 정차하지 말 것을 요구하며 엄격하게 통제에 나섰다.

6일(현지시간) 오후 미국 조지아주 포크스턴의 디레이 제임스 교정시설의 모습. 철조망으로 둘러싸인 수용시설에 지난 4일 조지아주 서배너 근교 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리공장 건설 현장에서 불법체류·근로 등의 혐의로 체포된 직원 300여명 대부분이 구금돼 있다. 임성수 특파원

6일(현지시간) 오후 미국 조지아주 포크스턴의 디레이 제임스 교정시설의 모습. 철조망으로 둘러싸인 수용시설에 지난 4일 조지아주 서배너 근교 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리공장 건설 현장에서 불법체류·근로 등의 혐의로 체포된 직원 300여명 대부분이 구금돼 있다. 임성수 특파원

외교부는 조지아주 서배너에 조 총영사를 반장으로 한 현장대책반을 설치해 현장 대응에 나섰다.

6일(현지시간) 미국 조지아주 서배너 근교 엘라벨 현대차 부지안에 있는 현대차-LG에너지솔루션 공장 건설 현장. 임성수 특파원