충남도, 말레이시아서 충남관광 매력 홍보

입력:2025-09-07 14:31
충남도와 천안시 직원들이 말레이시아 국제관광전서 지역 관광자원을 홍보하고 있다. 충남도 제공

충남도는 5∼7일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 ‘2025 말레이시아 국제관광전(MATTA Fair)’에 참가해 관광자원을 현지에 소개했다고 7일 밝혔다.

말레이시아 국제관광전은 말레이시아 최대 규모의 관광전시회다.

도는 천안시와 함께 홍보부스를 마련하고 충남관광 홍보영상 상영, 기업과 소비자 간 거래 상담, 사회관계망 팔로우 이벤트 등을 진행했다.

또 말레이시아 관광협회 등 현지 여행업계 관계자들과 관계를 강화하고, 현지 최신 관광 경향과 수요를 파악했다.

도 관계자는 “1500년 역사를 자랑하는 백제 문화유산과 서해안의 자연경관, 다채로운 체험관광 프로그램 등 충남만의 독특한 관광매력을 현지에 알렸다”고 말했다.

홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

