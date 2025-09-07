[속보] ‘성비위 논란’…김선민 조국혁신당 대표 권한대행 사퇴
김선민 조국혁신당 당대표 권한대행이 당내 성 비위 사건에 책임을 지겠다며 7일 사퇴했다.
김 권한대행은 이날 국회에서 긴급 기자회견을 열고 “(가해자에 대한) 관용 없는 처벌과 온전한 피해 회복을 위해 저와 최고위원 전원은 물러난다”고 밝혔다.
그는 이어 “대응 미숙으로 동지들을 잃었다”며 “피해자분들께 다시 한번 진심으로 사과드린다”고 덧붙였다.
김 권한대행은 또 “혁신당은 신생 정당으로서 미흡했다. 대응 조직과 매뉴얼도 없는 상황에서 우왕좌왕 시간을 지체했다”며 “그러지 말았어야 했다. 모두 제 불찰”이라고 말했다.
그러면서 “권한대행으로서 절차와 원칙만을 가장 중요하게 여겨 법적인 절차를 뛰어넘어 마음의 상처까지 보듬지 못했다”며 “더 과감한 조치를 해야 했지만 하지 못했다. 진심으로 사죄드린다”고 강조했다.
김 권한대행은 “이 일로 인해 마음에 큰 상처를 입으신 당원 동지, 저희를 성원해주신 국민께도 머리 숙여 용서 구한다”고도 말했다.
