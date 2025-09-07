시사 전체기사

[속보]김선민 대표대행 포함 조국혁신당 지도부 총사퇴

입력:2025-09-07 14:13
공유하기
글자 크기 조정

김혜원 기자 kime@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘슈카 990원 빵’ 응원하며 비트코인 꺼낸 하태경 왜?
외국인은 명동→홍대 4만5천원? 日 방송에 딱 걸린 택시 바가지
시진핑·푸틴 ‘불로장생 대화’ 돌연 삭제…무슨 일?
군산 시간당 150㎜ 괴물폭우…전북 곳곳 피해 속출
스마트폰 치우고 3개월… 7세 쌍둥이에게 일어난 기적
한국인 구금된 美 수용소는 어떤 곳? “감옥보다 열악”
손흥민 1골1도움 활약…홍명보호, 미국 평가전 2-0 완승
“카페서 차 마시긴 처음” 숨은 영웅이 받은 소박한 여행 선물 [아살세]
국민일보 신문구독