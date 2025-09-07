통영 사량도서 ‘185명 동시 다이빙’ 국내 최대 수중정화 활동
통영 사량도서 전국 다이버 185명이 동시에 수중 청소에 참여하는 국내 최대 수중 정화 활동이 펼쳐졌다.
경남도는 지난 6일 통영 사량도 일대에서 ‘바다와 섬을 구하는 대한민국 최대 규모 수중 정화 활동’을 주제로 제로 플라스틱 사량도 ‘바다 약속, 사량’행사를 열었다고 7일 밝혔다.
경상남도 지속가능발전협의회와 통영시 지속가능발전협의회가 공동 주관한 이 행사에는 전국 각지에서 자발적으로 참여한 185명의 다이버들이 눈길을 끌었다.
통영시는 정화활동을 위해 해양쓰레기 수거 전용 선박 ‘아라호’를 지원했고, 경상남도 지속가능발전협의회는 ‘연안사고 예방에 관한 법률’에 따라 사천해양경찰서에 안전관리계획을 신고했다. 또 수상안전요원을 배치해 수중 정화 활동 중 발생할 수 있는 사고에 대비했다.
이날 수중 정화 외에도 ‘영‧호남‧제주 지속가능발전 포럼’ 참가자 100여 명이 마운틴 플로깅과 함께 연안 정화 활동에 참여했다. 수중, 연안, 육상 정화를 동시에 진행한 이번 활동은 수거된 쓰레기를 분석해 디지털 시민과학 프로그램인 ‘바다기사단’을 통해 결과가 공개될 예정이다.
경남도는 해양 관광 활성화와 지속가능한 어업 기반 조성 목적으로 기획된 이번 행사를 자원봉사와 여행이 결합된 경남의 대표 지역공헌여행 프로그램으로 발전시켜 나갈 계획이다.
안수진 경남도 인구정책담당관은 “귀어귀촌 지원사업, 고향사량기부제 등 다양한 정책을 ‘바다 약속, 사량’과 같은 지역공헌여행과 연계해 발전시켜 나갈 계획”이라며 “통영시의 복합해양레저관광도시 선정에 발맞춰 경남의 해양레저 정책 발굴과 섬 지역 생활인구 증대를 위한 노력을 이어가겠다”고 말했다.
통영=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사