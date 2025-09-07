경주시민 10명 중 8명 “시정 만족”…APEC 유치 기대감도 높아
경북 경주시민의 민선 8기 시정 운영에 대한 만족도가 78.6%로 역대 최고치를 기록했다.
경주시는 전문 여론조사기관 에이스리서치에 의뢰해 지난달 4~11일 만 18세 이상 시민 1008명을 대상으로 시민만족도 및 행정수요 조사를 한 결과, 응답자의 78.6%가 시정 운영에 대해 ‘만족한다’고 답했다고 7일 밝혔다.
이는 2019년 50.7%에서 27.9%포인트 오른 수치다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다.
경주시 발전 가능성에 대해서도 83.4%가 긍정적으로 답해 지난해보다 3.4%p, 2019년 대비 26.4%p 늘었다. 시정활동 인지도 역시 71%로 2019년 대비 26%p 높아졌다.
분야별 만족도는 문화·관광·체육(84.3%)이 가장 높았고 이어 지역개발(80.1%), 일반행정(77.7%), 보건·복지(75.4%), 경제·산업(74.8%), 농림·축산·수산(70.2%) 순으로 나타났다.
시민들이 가장 기대하는 사업으로는 신라왕경 핵심유적 복원·정비, 동천~황성 천년숲길 조성, 복합문화도서관 및 시립미술관 건립, SMR 국가산단 조성, 경주식물원(라원) 조성, 경주역세권 해오름 플랫폼 시티 등이 꼽혔다.
APEC 정상회의 유치에 대한 시민들의 기대감도 높았다. 응답자의 92.1%가 ‘만족한다’고 답했고, ‘지역 발전에 기여할 것’이라는 응답도 92.4%에 달했다.
앞으로 도시 비전으로는 지역경제 활성화와 일자리 창출(52.8%), 역사문화관광 인프라 확충(23.1%), 보건·복지 강화(7.4%), 교통망 기반의 미래혁신도시(6.4%) 등이 제시됐다.
경제 활성화 과제로는 청년 창업 및 일자리 지원(30.2%), 기업 투자유치(24.7%), 전통시장·소상공인 지원(21.9%), 관광 인프라 확충(18.4%)이 꼽혔다.
복지 분야에서는 노인복지 개선(30.0%), 여성친화도시 정책 확대(29.4%), 청소년 진로상담 및 방과후 지원(15.5%)이 주요 과제로 제시됐다.
주낙영 경주시장은 “시민이 체감하는 정책을 통해 지속 가능한 성장을 이끌고, 풍요로운 삶을 제공하는 데 최선을 다하겠다”며 “앞으로도 지속적인 소통과 협력으로 시민 만족도를 높이며 중단 없는 경주 발전을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.
