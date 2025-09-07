광주·전남지역서 4년만에 KLPGA투어 열린다…해피니스CC 오픈 내달 개최

오는 10월24일부터 사흘간 신설대회로 개최

한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)투어 대회가 4년여만에 광주·전남 지역에서 열린다.



오는 10월24일부터 26일까지 전남 나주시 해피니스CC에서 신설 대회로 열리는 해피니스CC 오픈(총상금 10억 원)이다.



KLPGA(회장 김상열)과 해피니스CC(회장 양진석)는 대회 개최를 위한 합의를 최근 마쳤다. 양 회장은 800여 회원사를 거느린 광주·전남지역 최대 규모의 경제단체 광주경영자총협회 회장직도 맡고 있다.



해피니스CC오픈 개최로 2025시즌 KLPGA투어는 총 31개 대회, 총상금 약 346억 원 규모로 치러지게 됐다.



광주·전남 지역에서 KLPGA투어가 열리는 것은 전남 영암군 사우스링스 영암(현 골프존카운티 영암45)에서 열렸던 2021년 크리스 F&C 제43회 KLPGA 챔피언십 이후 4년여만이다.



광주·전남 지역에선 2000년대 들어 2001년 마주앙 여자오픈을 시작으로 총 10차례 KLPGA투어가 개최됐다. 그 중 2020년대 들어서는 5년여간 2021 크리스 F&C 제43회 KLPGA 챔피언십, 2020 팬텀 클래식과 휴엔케어 여자오픈 등 3차례 뿐이었다.



다른 지역에 비하면 KLPGA투어 대회 개최 수가 미미한 수준이다. 따라서 KLPGA투어에 대한 지역 골퍼들의 갈망은 그만큼 높을 수 밖에 없었다.



KLPGA투어는 신설 대회의 경우 3년간 개최하는 것으로 계약한다. 이를 감안했을 때 해피니스CC 오픈은 오는 2027년까지 열릴 전망이어서 이 지역 최고 골프 이벤트가 될 전망이다.



게다가 대회 개막 1주일 전에 인근 해남군 파인비치골프링크스에서 미국여자프로골프(LPGA)투어 BMW레이디스 챔피언십이 16일부터 나흘간 개최될 예정이어서 열기는 더할 것으로 예상된다.



한편 해피니스CC는 뛰어난 접근성과 바람이 적은 천혜의 여건, 도전적인 코스와 격조 높은 운영시스템을 갖춘 명문 골프장이다.



2018년 KLPGA 드림투어인 KLPGA 2018 송학건설·해피니스CC 드림투어와 KLPGA 2018 KBC·해피니스CC 드림투어가 열린 바 있다.



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



