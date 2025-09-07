‘슈카 990원 빵’ 응원하며 비트코인 꺼낸 하태경 왜?
국민의힘 3선 의원 출신 하태경 보험연수원장이 “혁신의 좌절 반복되지 않게 슈카빵 응원하자”라고 7일 밝혔다.
하 원장은 그러면서 과거 비트코인도 금융기득권에 의해 폰지사기로 매도를 당했다며 혁신이 반복해서 좌절되는 사회엔 희망이 없다고 주장했다.
하 원장은 이날 페이스북을 통해 “제가 이번 슈카빵이 비난을 받는 것에 대해 굳이 한마디 한 건 슈카빵 유사 사례가 이번이 처음이 아니기 때문”이라며 운을 뗐다. 하 원장은 지난 2일에도 슈카를 ‘혁신가’로 지칭하며 그를 옹호했었다.
하 원장은 “2012년 국회에 들어와서 직접 목격한 굴직한 케이스만 해도 여럿”이라며 “새로운 디지털금융인 비트코인은 기존 금융기득권에 의해 폰지사기로 매도 당했다”고 말했다.
하 원장은 이어 “그 이후 한국은 암호화폐 암흑기를 거쳐야 했다”면서 “여전히 한국은 크립토 후진국”이라고 덧붙였다.
하 원장은 또 “우버와 타다 등 혁신 서비스도 교통 기득권에 의해 꽃을 피우지 못했다”며 “원격의료도 마찬가지다. 코로나 비상상황으로 잠시 합법화됐지만 앞으로 살아남을 수 있을지 확신이 없다”고 주장했다.
하 원장은 “빵플레이션뿐만 아니라 농산물 등 전반적인 물가가 하늘을 찌르고 있다”면서 “소비자들의 민생 압박은 날로 커지고 있다”고 말했다.
그러면서 “국민을 위한 혁신의 몸짓이 기득권 여론에 의해 반복적으로 좌절되는 사회는 희망이 없다”며 “소비자에게 합리적인 가격과 좋은 품질을 제공하는 것은 아주 가치 있는 일이고, 박수 받고 칭찬을 받아야 한다”고 강조했다.
하 원장은 “슈카빵집이 지금 잠시 문을 닫지만 빠른 시일 내에 다시 오픈해서 성공하기를 기원한다”며 지하철에 가보면 이미 1000원짜리 빵이 있지 않느냐. 성공 못할 이유가 없다”는 말로 글을 맺었다.
구독자 361만명 유튜브 채널 ‘슈카월드’를 운영하고 있는 슈카는 지난 5일 밤 SNS 공지를 통해 “지난달 30일 오픈한 팝업스토어는 오는 7일 영업을 끝으로 잠시 문을 닫고 재정비 시간을 갖겠다”고 말했다.
슈카는 지난달 30일 서울 성동구 성수동에 공간·브랜드 기획사 글로우서울과 손잡고 ‘ETF 베이커리’를 열었다.
판매 가격은 소금빵과 베이글(플레인), 바게트가 990원이었으며 식빵 1990원, 명란바게트 2450원, 단팥빵 2930원이었다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
