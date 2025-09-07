티웨이항공, 부산발 삿포로·후쿠오카 신규 취항
티웨이항공이 부산발 일본 노선을 대폭 강화한다.
티웨이항공은 다음 달 26일부터 부산~삿포로, 부산~후쿠오카 노선을 신규 취항한다고 7일 밝혔다.
먼저 부산~삿포로 노선은 매일 1회 운항한다. 김해국제공항에서 오전 9시에 출발해 현지 시각 오전 11시20분 삿포로 신치토세 공항에 도착하는 스케쥴이다. 비행시간은 약 2시간 20분이 걸린다.
부산-후쿠오카 노선은 매일 2회 운항한다. 오전 편은 김해공항에서 오전 9시 출발, 현지 시각 오전 10시 도착이며, 저녁 편은 오후 6시 출발해 오후 7시에 도착한다. 짧은 비행시간 덕분에 주말여행과 가족 단위 여행객들에게 인기가 높을 것으로 예상된다.
삿포로와 후쿠오카는 일본 내 대표적 인기 여행지다. 삿포로는 설경과 스키, 온천 등 겨울철 여행지로 주목받지만, 여름철 시원한 기후와 풍부한 자연경관 덕분에 사계절 관광지로 자리 잡았다. 후쿠오카는 접근성이 뛰어나고 미식·쇼핑·온천 자원이 풍부해 한국인 관광객들에게 꾸준한 수요를 얻고 있다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
