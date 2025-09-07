신성영 인천시의원, 영종국제도시 현안 해결 요구
인천시의회는 산업경제위원회 소속 신성영 의원(국·중구2)이 제3연륙교 무료 통행, 영종국제학교 정상 추진, 미단시티 개발 활성화 등 영종국제도시 개발 활성화를 촉구했다고 7일 밝혔다.
신 의원은 최근 열린 ‘제303회 임시회’ 제3차 본회의 시정질문에서 제3연륙교 개통과 영종국제학교 설립 등 영종지역 핵심 현안과 관련해 유정복 인천시장과 인천경제자유구역청장, 인천도시공사 사장 등에게 집중 질의했다.
신 의원은 먼저 유 시장을 상대로 제3연륙교 시민 무료 통행 결정의 의미와 철학을 물으며 영종 시민뿐 아니라 인천시민까지 무료 통행 혜택을 확대해 준 점에 대해 감사의 뜻을 보였다.
하지만 신 의원은 민자사업자 보상금 문제와 관련해 “국토교통부가 국제형사재판소 판결을 근거로 1조원 이상을 요구할 수 있다는 전망이 있다”며 “정부의 책임 있는 결단과 인천시의 철저한 대응 방안을 마련해 달라”고 촉구했다.
이어 인천경제청장을 상대로는 영종국제학교 추진 과정에서 발생한 논란을 언급했다. 신 의원은 “해로우스쿨 무산 이후 영종국제학교에 재정 투입이 불가피했고 이를 인천경제청과 함께 수천억원의 재정 투입과 국제공모 절차로 변경했는데, 공모로 선정된 위컴애비 사업을 일부 단체가 철회를 주장하는 등 영종 지역사회에 혼란을 초래하고 있다”고 지적했다.
그는 또 최근 시민단체의 기자회견을 언급하며 “지역 발전 현안을 정쟁의 도구로 삼는 것은 심각한 문제”라며 “영종국제학교 사업이 차질 없이 정상 추진돼야 한다”고 강조했다.
마지막 질의에서는 인천경제청장과 인천도시공사 사장 등을 상대로 미단시티 개발 침체 문제와 용유 도시개발사업 추진과 관련해 집중 질의했다. 신 의원은 “프리키노 사업 무산과 미단시티주민 생존대책위의 호소, 주택의 사소한 개조에 과도한 이행강제금·과태료 부과 등으로 주민들이 생존 위협을 받고 있다”며 대책 마련을 요구했다.
이와 함께 점포주택지 가구 수 확대와 용적률 상향 요구, 용유 도시개발사업 관련한 주민과의 갈등을 꼬집으며 “주민들의 생존을 위한 현실적 대안을 마련해 달라”고 주문했다.
신 의원은 “영종국제도시 13만 주민의 삶과 행복은 물론 지역 발전과 주민 권익 보호를 위해 항상 최선을 다하고 있다”며 “아쉽게도 여러 지역 현안이 정쟁의 도구로 전락하면서 사업이 좌초되거나 위기에 빠지는 일이 발생되고 있어 이런 부분은 반드시 근절돼야 한다”고 말했다.
그러면서 “앞으로도 영종 주민의 염원인 제3연륙교, 국제학교, 미단시티 개발이 흔들림 없이 추진될 수 있도록 모든 역량을 쏟겠다”고 덧붙였다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
