시진핑·푸틴 ‘불로장생 대화’ 돌연 삭제…무슨 일?

중국 관영방송 CCTV 요청에 삭제

CCTV “편집으로 발언 명백히 와전”

로이터통신 “보도 정확성 확신” 반박

김정은 북한 국무위원장과 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 3일 중국 베이징 인민대회당에서 열린 리셉션 행사에 참석했다. 로이터연합뉴스

시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 최근 중국 전승절 행사에서 불로장생에 관해 나눈 대화가 담긴 영상이 돌연 삭제됐다.



중국 관영방송 CCTV 요청에 따른 것인데, CCTV는 로이터통신이 해당 영상을 편집하는 과정에서 발언이 와전됐다고 주장했다. 반면 로이터통신은 “보도 내용 정확성을 확신한다”며 반박했다.



로이터통신은 시 주석과 푸틴 대통령이 장수와 불멸에 관한 사담을 주고받는 영상을 삭제했다고 6일(현지시간) 밝혔다.



문제가 된 영상은 지난 3일 중국 베이징에서 열린 전승절 행사에서 시 주석과 푸틴 대통령이 나눈 대화의 일부다.



당시 생중계 된 화면에 시 주석과 푸틴 대통령이 열병식을 지켜보기 위해 톈안먼 망루로 이동하는 모습이 잡혔고, 이 과정에서 두 정상 간 사담이 ‘핫마이크’를 통해 공개됐다. 핫마이크는 마이크가 켜진 줄 모르고 나눈 대화가 의도치 않게 중계된 상황을 뜻한다.



시 주석은 푸틴 대통령에게 중국어로 “요즘 70대면 아직 젊은 것”이라며 운을 뗀다. 이에 러시아 통역사가 푸틴 대통령에게 “예전에는 사람들이 70세를 넘기는 경우가 드물었지만 요즘 70세는 아직 어린이”라며 뜻을 풀어 전달한다.



잠시 후 두 사람이 톈안먼으로 향하는 경사로를 걸을 때 푸틴 대통령이 대동한 것으로 보이는 중국어 통역사가 시 주석에게 “몇 년 후엔 생명공학 발전으로 인체 장기를 지속해서 이식할 수 있게 된다면 사람들은 점점 젊어지고 심지어 불사의 존재가 될 수 있다”고 말한다.



시 주석은 “일각에선 이번 세기에 인간이 150살까지 살 수 있을 것으로 본다”며 답을 한 것으로 전해진다.



로이터통신은 CCTV로부터 사용 허가를 받아 해당 영상을 확보했고, 이를 4분짜리 영상으로 편집해 전 세계 1000여개 미디어 고객사에 배포했다.



이후 관련 보도가 이어졌고, 1953년 6월생인 시 주석과 1952년 10월생인 푸틴 대통령 간 은밀한 대화도 널리 알려졌다.



하지만 CCTV는 지난 5일 로이터에 “영상이 편집 처리되면서 발언이 명백히 와전됐다”며 영상을 삭제할 것을 요구하고, 사용 허가도 취소했다.



로이터통신은 이에 따라 해당 영상을 삭제하는 한편 고객사에도 삭제해 줄 것을 요청했다.



다만 로이터통신은 “공개된 영상을 신중히 검토한 결과 로이터의 정확하고 편향되지 않은 저널리즘 원칙이 훼손됐다고 믿을만한 근거를 찾지 못했다”고 말했다.



로이터통신은 CCTV와 미국 워싱턴DC 주재 중국 대사관에 해당 사안에 대한 입장을 요청했지만, 답변을 하지 않았다고 말했다.



손재호 기자 sayho@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 최근 중국 전승절 행사에서 불로장생에 관해 나눈 대화가 담긴 영상이 돌연 삭제됐다.중국 관영방송 CCTV 요청에 따른 것인데, CCTV는 로이터통신이 해당 영상을 편집하는 과정에서 발언이 와전됐다고 주장했다. 반면 로이터통신은 “보도 내용 정확성을 확신한다”며 반박했다.로이터통신은 시 주석과 푸틴 대통령이 장수와 불멸에 관한 사담을 주고받는 영상을 삭제했다고 6일(현지시간) 밝혔다.문제가 된 영상은 지난 3일 중국 베이징에서 열린 전승절 행사에서 시 주석과 푸틴 대통령이 나눈 대화의 일부다.당시 생중계 된 화면에 시 주석과 푸틴 대통령이 열병식을 지켜보기 위해 톈안먼 망루로 이동하는 모습이 잡혔고, 이 과정에서 두 정상 간 사담이 ‘핫마이크’를 통해 공개됐다. 핫마이크는 마이크가 켜진 줄 모르고 나눈 대화가 의도치 않게 중계된 상황을 뜻한다.시 주석은 푸틴 대통령에게 중국어로 “요즘 70대면 아직 젊은 것”이라며 운을 뗀다. 이에 러시아 통역사가 푸틴 대통령에게 “예전에는 사람들이 70세를 넘기는 경우가 드물었지만 요즘 70세는 아직 어린이”라며 뜻을 풀어 전달한다.잠시 후 두 사람이 톈안먼으로 향하는 경사로를 걸을 때 푸틴 대통령이 대동한 것으로 보이는 중국어 통역사가 시 주석에게 “몇 년 후엔 생명공학 발전으로 인체 장기를 지속해서 이식할 수 있게 된다면 사람들은 점점 젊어지고 심지어 불사의 존재가 될 수 있다”고 말한다.시 주석은 “일각에선 이번 세기에 인간이 150살까지 살 수 있을 것으로 본다”며 답을 한 것으로 전해진다.로이터통신은 CCTV로부터 사용 허가를 받아 해당 영상을 확보했고, 이를 4분짜리 영상으로 편집해 전 세계 1000여개 미디어 고객사에 배포했다.이후 관련 보도가 이어졌고, 1953년 6월생인 시 주석과 1952년 10월생인 푸틴 대통령 간 은밀한 대화도 널리 알려졌다.하지만 CCTV는 지난 5일 로이터에 “영상이 편집 처리되면서 발언이 명백히 와전됐다”며 영상을 삭제할 것을 요구하고, 사용 허가도 취소했다.로이터통신은 이에 따라 해당 영상을 삭제하는 한편 고객사에도 삭제해 줄 것을 요청했다.다만 로이터통신은 “공개된 영상을 신중히 검토한 결과 로이터의 정확하고 편향되지 않은 저널리즘 원칙이 훼손됐다고 믿을만한 근거를 찾지 못했다”고 말했다.로이터통신은 CCTV와 미국 워싱턴DC 주재 중국 대사관에 해당 사안에 대한 입장을 요청했지만, 답변을 하지 않았다고 말했다.손재호 기자 sayho@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지