‘300명 구금’ LG엔솔 인사책임자 출국…“조기 석방 위해 최선”

미 이민당국이 조지아주 현대자동차그룹-LG에너지솔루션 공장에서 벌인 불법체류자 단속에서 300명이 넘는 한국인이 구금된 가운데 7일 인천국제공항 제2여객터미널에서 LG에너지솔루션 김기수 인사최고책임자가 현장 대응을 위해 미국으로 출국하고 있다. 연합뉴스

미국 조지아주의 배터리공장에 대한 불법체류자 단속으로 협력사 포함 약 300명의 인력이 구금된 LG에너지솔루션의 최고인사책임자(CHO)가 현장 대응을 위해 7일 미국으로 출국했다.