‘어쩔수가없다’ 박찬욱 베네치아영화제 수상 불발…황금사자상에 짐 자무시

박 감독 “관객 반응이 좋아 이미 큰 상 받은 기분”

19일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '어쩔수가없다' 제작보고회에서 감독과 배우들이 포즈를 취하고 있다. 왼쪽부터 박희순, 손예진, 이병헌, 박찬욱 감독, 이성민, 염혜란, 차승원. 연합뉴스

제82회 베네치아국제영화제 황금사자상은 미국 감독 짐 자무시의 ‘파더 마더 시스터 브라더’에 돌아갔다.

그는 “예술은 정치적이기 위해 정치를 직접 다룰 필요는 없다”며 “사람들 사이의 공감과 연결을 짓는 것이 문제 해결의 첫걸음”이라고 강조했다.

한국 영화는 이번 영화제에서 김기덕 감독의 ‘피에타’ 이후 13년 만에 경쟁 부문에 진출했다. 박 감독이 베네치아영화제 경쟁 부문에 초청받은 것은 2005년 ‘친절한 금자씨’ 이후 20년 만이었다.