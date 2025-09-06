‘역대급 가뭄’ 강릉…아파트·숙박시설 급수 제한 돌입

밸브 차단 본격 시행·생수 배부

군차량·소방차·헬기 등 동원해 급수

오봉저수지 저수율 12.9%…계속해 하락

강원도 강릉 소재 아파트 엘리베이터에 급수제한과 생수 배부를 알리는 공고문이 붙어 있는 모습. 연합뉴스

강원도와 강릉시에 따르면 이날부터 저수용량 100t이 넘는 저수조를 갖춘 113개 아파트 단지와 숙박시설 10곳, 공공기관 1곳 등 총 124곳을 대상으로 물 공급을 중단한다.

6일 강원도 강릉 안인항 화력발전소 하역 부두에서 군수지원함 대청함 승조원과 해군 장병들이 이동식 저수조에 청수를 공급하고 있다. 해군 1함대사령부 제공

6일 강원도 강릉 주 상수원인 오봉저수지가 점점 바닥을 드러내고 있다. 연합뉴스