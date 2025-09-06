‘주장 논란’…손흥민 “불편할 것 없어 제 위치서 최선”

한국 축구 국가대표팀 주장 손흥민이 5일(현지시간) 미국 뉴저지주 해리슨 스포츠일러스트레이티드 스타디움에서 열린 기자회견에서 기자들 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

제가 불편해할 것은 없다. (홍명보) 감독님과 따로 이야기를 나누기도 했지만, 제가 이 자리에서 이야기할 것도 없을 것 같다”고 답했다.

