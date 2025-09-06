시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오전 (2025년 09월 06일)

입력:2025-09-06 05:31
9월 6일 토요일, 아침 날씨입니다.

아침 최저기온은 서울 25.0도, 인천 25.0도, 수원 24.0도, 춘천 23.0도, 강릉 25.0도, 청주 25.0도, 대전 24.0도, 전주 24.0도, 광주 25.0도, 대구 24.0도, 부산 24.0도, 제주 25.0도로 예상됩니다.

낮 최고기온은 서울 30.0도, 인천 31.0도, 수원 30.0도, 춘천 30.0도, 강릉 33.0도, 청주 32.0도, 대전 32.0도, 전주 33.0도, 광주 33.0도, 대구 34.0도, 부산 32.0도, 제주 32.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

