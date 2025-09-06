[속보] 러 국방 “김정은, 러 주권·영토보전 위한 투쟁 전폭 지원”

이어 지난 3일 중국 베이징에서 열린 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 김 위원장의 회담이 이 관계에 새로운 동력을 제공했다고 평가했다.

김정은 북한 국무위원장이 러시아의 주권과 영토보전, 안보 이익을 지키기 위한 투쟁을 전폭적으로 지원하겠다고 말했다고 러시아 국방부가 5일(현지시간) 밝혔다.러시아 국방부는 이날 안드레이 벨로우소프 국방장관이 모스크바 주러시아북한대사관에서 북한 정권 수립 77주년 기념일(9·9절)을 앞두고 열린 리셉션에 참석해 이같은 전언을 들었다고 설명했다.신홍철 주러북한대사가 벨로우소프 장관에게 전달한 메시지에 따르면 김 위원장은 "우리는 국가 주권과 영토 보전, 안보 이익을 보호하기 위한 러시아인의 정부와 군대의 투쟁을 전적으로 지원할 것이다. 우리는 이를 형제를 위한 우리의 의무라고 생각한다"고 말했다.또 "우리는 포괄적 전략적 동반자 관계 조약(북러조약)에 변함 없이 충실할 것"이라고 강조했다.이 정상회담에 배석했던 그는 "그 회담은 매우 따뜻하고 우호적인 분위기에서 열렸다"며 "물론 우리는 지도자들이 내린 결정을 함께 이행해야 할 것"이라고 덧붙였다.