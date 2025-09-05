심우정, 계엄 직후 특활비 의혹… 대검 “내란수사 특수본 비용”
정성호 “비정상적인 집행 실태”
대검, 자체 경위 파악 진행
12·3 비상계엄 사태 직후 검찰 특수활동비가 급증했다는 의혹과 관련해 경위 파악에 나선 대검찰청이 ‘비상계엄 특별수사본부’ 구성 비용 때문이라고 설명했다.
대검 관계자는 5일 특활비 의혹과 관련해 “내란 혐의 수사를 위한 비상계엄 특별수사본부를 구성하는 과정에서 초기 비용이 많이 들어갔다”며 “나머지는 통상적인 특활비인데 일부 금액이 합쳐서 지출되면서 오해가 된 부분이 있다”고 설명했다.
전날 국회 법제사법위원회 전체회의에서는 심우정 당시 검찰총장이 지난해 12월 3~6일 나흘간 이례적으로 12월 특활비의 45%인 3억여원을 지급했다는 의혹이 제기됐다. 정성호 법무부 장관은 “정상적인 수사에 필요한 비용 집행이었는지 대검 자체적으로 점검하고 있다”고 답변했다.
정 장관은 전날 페이스북에 올린 글에서도 진상조사에 나설 방침이라고 밝혔다. 정 장관은 “비정상적인 (특활비) 집행 실태가 드러났다”며 “과거 권력 남용과 감춰졌던 잘못들을 하나씩 바로잡겠다”고 말했다. 이어 “검찰총장이 12·3 불법 비상계엄에 검찰을 동원하려 했다면, 이는 공익의 대변자여야 할 검찰이 국민을 배반하려 한 심각한 국기문란 행위”라고 강조했다.
양한주 기자 1week@kmib.co.kr
