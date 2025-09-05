당근마케팅 ‘헬스·필라테스 산업 발전 대상’ 수상
마케팅 부문 대상 수상
헬스·필라테스 업계 전문 마케팅 기업 당근마케팅은 최근 개최된 대한민국 헬스&필라테스 산업 발전 공헌 대상에서 마케팅 부문 대상을 수상했다고 밝혔다.
이번 수상은 업계 내에서 거둔 독보적인 성과와 혁신적인 브랜딩 전략, 진정성 있는 고객 중심 서비스가 높이 평가된 결과다. 해당 상은 국내 헬스·필라테스 산업에서 최고의 권위를 인정받는 상으로 알려져 있어 업계 내에서도 큰 주목을 받았다.
당근마케팅은 단순한 광고 대행을 넘어, 각 업장의 개성과 고객층을 정밀 분석한 맞춤형 브랜딩 솔루션을 제공하며 업계 내 확실한 차별화를 이뤄왔다며 실제로 효과를 보지 못한 업장이 단 한 곳도 없이 민원 ‘제로(0)’ 관리 실적을 통해 투명하고 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김했다고 설명했다.
특히 당근마케팅은 마케팅 사기업체에 속아 피해를 입고 어려움을 겪는 업장 운영자들(피해 업주들)이 다시 일어설 수 있도록 돕는 역할을 해오고 있다고 밝혔다. 단순히 매출을 높이는 것을 넘어, 무너진 신뢰를 회복하고 브랜드 가치를 재정립할 수 있도록 지원하며, 진정성 있는 동반자로 자리매김하고 있다.
또한 늦은 시간까지도 업주의 요청에 신속하게 대응하며, 실제 현장에서 필요한 부분을 빠르게 해결하는 시스템을 갖추고 있어 고객 곁을 지키는 서비스가 높은 만족도와 재계약률로 이어지고 있다고 강조했다.
당근마케팅은 업주와 예비 창업자를 위한 무료 마케팅 강의를 꾸준히 진행하고 있으며, 국민대학교와 협력해 헬스·필라테스 업계 전문 교육 강의도 진행하고 있다. 이를 통해 업계 전반의 전문성과 경쟁력 향상에 기여하며, 단순한 마케팅 대행사를 넘어 산업 교육과 지식 나눔까지 실천하는 기업으로 평가받고 있다.
장재근 당근마케팅 대표는 “현재 당근마케팅은 연매출 30억원을 달성하며 헬스·필라테스 분야 마케팅 전문 기업 1위라는 자리를 굳건히 지키고 있다”면서 “앞으로도 업계 리더로서 책임감을 갖고, 헬스·필라테스 산업 전반의 성장을 이끌어가는 든든한 동반자가 되겠다”고 전했다.
