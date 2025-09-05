구리시, 2026년 주요사업 본격 점검…“미래 도시 경쟁력 확보”

백경현 시장 “시민이 체감할 성과 만들자”

경기 구리시가 2026년 도시 경쟁력 강화와 시민 삶의 질 향상을 위한 주요 사업들을 점검하고 본격적인 실행 전략 마련에 나섰다.

백경현 구리시장은 GTX-B 갈매역 정차, 지하철 6호선 연장, 스마트시티 조성 등 굵직한 현안들을 비롯한 2026년도 업무계획 보고회를 이끌며 실질적 성과 창출을 강조했다.

이어 “이번 보고회를 통해 부족한 부분은 과감히 보완하고, 시민이 체감할 수 있는 실질적인 성과를 만들어낼 수 있도록 함께 지혜를 모아 달라”라며 “무엇보다도 모든 공직자가 주인의식을 가지고 책임을 다해 각자의 역할에 최선을 다해줄 것”을 당부했다.