족보닷컴 ‘미리보는 중간고사’ 무료 공개
전과목 내신 문제은행 플랫폼 족보닷컴이 2학기 중간고사 시즌을 앞두고 ‘미리보는 중간고사’ 서비스를 무료로 공개했다.
‘미리보는 중간고사’는 족보닷컴의 대표 학습자료로, 최신 출제 경향을 반영한 국어, 영어, 수학, 사회, 과학 예상문제와 정답, 해설로 구성됐으며, 전문 출제진이 만든 중간고사 대비 문항을 족보닷컴 회원이면 누구나 무료로 다운로드할 수 있다.
2학기 중간고사는 난이도 상승과 개념 간 연계 확대로 학생들의 부담이 큰 시험이다. 결과가 기말고사와 학기 전체 성적은 물론, 고입·대입 과정과도 직결되기 때문에 전략적인 준비가 요구된다.
‘미리보는 중간고사’는 학습 부담을 덜고 실전 대비 효과를 높일 수 있는 지원책으로 주목받고 있다. 특히 사회·과학처럼 사교육 접근이 쉽지 않은 과목까지 포함해 학생들이 전과목에서 균형 있게 학습하고 고득점을 확보하는 데 실질적인 도움이 되고 있다.
또한 새 교육과정 도입으로 기존 기출문제만으로는 충분한 대비가 어렵지만, 이번 콘텐츠는 변화된 교육과정에 맞춰 실제 시험 유형을 미리 경험할 수 있도록 설계됐다. 자유학기제로 처음 내신 시험을 치르는 중학교 1학년에게는 시험 유형을 익히고 실전 감각을 기르는 데 도움이 될 것으로 기대된다.
족보닷컴은 누적 회원 약 460만명, 전국 4800여개 학교의 기출 분석, 그리고 1200만개 이상의 문제 및 해설 데이터를 보유한 전과목 내신대비 서비스다. ‘미리보는 중간고사’ 외에도 학생·학부모·강사 모두가 참여하는 학습 커뮤니티를 운영해, 시험 기간 모르는 문제를 실시간으로 묻고 답하며 즉각적인 학습 지원을 제공하고 있다.
족보닷컴 관계자는 “25년간 축적된 노하우와 과목별 전문 출제진이 만든 콘텐츠를 통해 중간고사 유형과 난이도를 미리 경험할 수 있다”며 “특히 첫 시험을 치르는 중학교 1학년에게 든든한 지원이 되기를 기대한다”고 말했다. ‘미리보는 중간고사’는 족보닷컴 홈페이지에서 확인할 수 있다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사