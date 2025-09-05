전남도자치경찰위, 서부권 주취자응급의료센터 본격 운영
목포시의료원에 개소
자경위·전남경찰청과 효율적 운영 협약
전남도자치경찰위원회가 목포시의료원에 서부권주취자응급의료센터를 개소해 본격 운영을 시작했다.
5일 전남도자치경찰위원회에 따르면 서부권 주취자응급의료센터는 2023년 순천의료원에 동부권 주취자응급의료센터가 개소한 후 전남 서부권역에서 늘어나는 주취응급환자에 대한 신속하고 전문적 대응 체계를 마련하고, 응급실 의료진의 안전을 확보하는 한편 지역사회 불안을 해소하기 위해 신설됐다.
전날 가진 개소식에서는 전남도자치경찰위원회, 전남경찰청, 목포시의료원이 서부권 주취자응급의료센터가 효율적 운영을 위한 업무협약도 가졌다.
협약에 따라 전남도자치경찰위원회는 센터 운영을 위한 행정·재정적 지원을 하고, 전남경찰청은 센터 근무 경찰관을 배치해 주취자와 의료인 안전을 확보한다. 목포시의료원은 주취 환자 치료와 응급의료 서비스를 한다.
전남지역 연평균 주취자 신고는 1만7000여건(하루 평균 47.2건)에 달한다. 특히 유흥 상권이 발달한 목포·여수·순천 등 3개 지역에 50% 이상 집중하고 있다.
순천의 동부권 주취자응급의료센터와 이번에 개소한 서부권 주취자응급센터는 주취자에게 필요한 의료서비스를 함으로써 주취자가 유발할 수 있는 치안 위협 요인을 미리 저감하는 효과가 기대된다.
정순관 전남도자치경찰위원장은 “지방행정과 치안행정을 연계·융합해 전남 맞춤형 치안정책의 시너지 효과를 발휘하기 위해선 기관 간 긴밀한 협력과 소통이 중요하다”며 “위원회도 안전 전남을 만드는데 적극적으로 협력하겠다”고 말했다.
목포=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
