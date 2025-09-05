포스코 광양제철소, 안전 예방 총력…통신 장애 감지 시스템 개발

통신 장애 사전 예측…즉각적인 조치 가능



장애 사전 예방하는 ‘이상예지 모델’ 확대

광양제철소 전경. 광양제철소 제공

포스코 광양제철소는 공장 내 설비와 작업자 간 통신 장애여부를 실시간으로 확인 가능케 하는 통신모듈 이상 감지 시스템을 개발했다고 5일 밝혔다.