광양경자청, 중국 광저우 글로벌 유통기업 등 투자유치 전개

광양만권경제자유구역청, 중국 광저우 투자유치 전개. 광양경자청 제공

광양만권경제자유구역청은 중국 광저우에 위치한 해외투자 종합서비스센터와 개인생활 위생용품 최대 수입업체인 허마이허다그룹을 방문해 투자유치활동을 전개했다고 5일 밝혔다.