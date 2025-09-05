에스파 ‘리치 맨’ 컴백…“선주문 111만장” 7번째 밀리언셀러
걸그룹 에스파가 5일 여섯 번째 미니앨범 ‘리치 맨(Rich Man)’을 내고 7연속 밀리언셀러에 도전한다.
소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 이번 미니앨범은 전날까지 선주문량 111만장을 기록했다. 이로써 에스파는 ‘걸스’ ‘마이 월드’ ‘드라마’ ‘아마겟돈’ ‘위플래시’ ‘더티 워크’에 이어 7번째 밀리언셀러를 달성할 전망이다.
신보에는 동명 타이틀곡을 비롯해 중독성 있는 휘파람 소리가 인상적인 ‘드리프트(Drift)’, 상대의 가식적인 모습을 비유한 ‘버블(Bubble)’, 몽환적인 알앤비(R&B) 장르의 ‘카운트 온 미(Count On Me)’ 등 6곡이 수록됐다.
‘리치 맨’은 거친 일렉 기타 사운드가 특징인 댄스곡으로, 중독성 있는 톱라인(주선율)과 다양하게 전개되는 밴드 사운드가 멤버들의 개성 있는 보컬과 어우러졌다. 간결하고 눈에 띄는 동작들로 이뤄진 포인트 안무와 후반부로 갈수록 에너지가 고조되는 무대 퍼포먼스가 기대를 모은다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사