국힘 “조국당 성추문, 진보의 민낯…막말 2차 가해 최강욱에 국민 분노”
송언석 국민의힘 원내대표는 5일 조국혁신당에서 발생한 성 비위 및 직장 내 괴롭힘 사건 관련 “또 한 번 진보의 민낯을 보는 것 같다”며 “진보를 참칭하는 일부 진보 좌파 정치꾼들의 성추문은 이제 일상이 됐다”고 비판했다.
송 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 “내부 성폭력에 쉬쉬하고 은폐하는 운동권 침묵 카르텔이 여실히 드러난 국면”이라며 이같이 밝혔다.
송 원내대표는 “사건을 알고도 침묵한 조국 전 장관과 문제를 제기한 사람에게 ‘개돼지’라 막말을 퍼부으며 2차 가해를 가한 최강욱 전 의원의 행태를 보며 국민들은 분노를 금할 수 없다”며 “이런 파렴치한 자들을 사면·복권해 준 이재명 대통령의 8·15 광복절 특별사면도 두고두고 비난받아야 한다”고 지적했다.
유상범 원내수석부대표도 “최강욱 더불어민주당 교육연수원장의 망언이 국민적 공분을 사고 있다”고 비판했다.
유 부대표는 “최 원장은 조국당 성 비위 사건을 두고 ‘싸워야 할 문제냐’, ‘죽고 살 문제냐’며 본질을 흐리는 것도 모자라 문제를 제기한 사람들을 ‘개돼지’라 모욕했다”며 “최 원장의 막말은 한 번의 실언이 아니라 반복적이고 노골적이라는 점에서 민주당 집단 전체에 만연한 왜곡된 성인식의 발현”이라고 말했다.
유 부대표는 “박원순 전 서울시장 사건, 오거돈 전 부산시장 사건 등 차마 일일이 열거하기 어려운 성 비위가 반복되는 동안 소위 진보진영이 보여준 건 그릇된 패거리 의식 아래 자행된 은폐와 피해자를 향한 2차 가해라는 구조적 병폐뿐”이라며 “민주당과 조국당은 면피성 사죄에 그칠 게 아니라 2차 가해 진상을 낱낱이 규명해 책임자에게 엄중한 처벌을 내려야 한다”고 비판했다.
이강민 기자 river@kmib.co.kr
