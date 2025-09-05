[속보] 강릉시 “저수율 10% 아래로 떨어지면 시간제·격일제 급수”

6일부터 대수용가 대상 제한 급수 실시

강원 강릉시 주요 상수원인 오봉저수지 모습. 연합뉴스

강릉시청 재난상황실에서 가뭄대응 비상대책 3차 기자회견을 열고 이같이 밝혔다.

시는 공동주택 113곳, 대형숙박시설 10곳 등을 대상으로는 6일부터 제한급수를 실시하겠다는 계획도 밝혔다. 공동주택 113개곳의 총 세대수는 4만5000여세대로 홍제정수장 급수구역 세대수(9만1750세대)의 거의 절반에 달한다.

김 시장은 “시민 여러분께서 불편한 일상을 감내해 주시는 동안 강릉시는 모든 수단과 모든 역량을 총동원해 생활용수를 확보하겠다”고 말했다.