김동연 “한미동맹, ‘혁신동맹’으로 업그레이드해야”…제시 방안은
김동연 경기도지사가 “정부뿐 아니라 국회, 지방정부, 기업 모두가 공공외교에 동참해 한미동맹을 ‘혁신동맹’으로 업그레이드해야 한다”고 강조하고 나섰다.
김 지사는 4일 도담소에서 조셉 윤 주한 미국대사대리와 오찬에서 최근 한미 정상회담을 계기로 더욱 공고해진 양국 협력의 중요성을 재확인하며 이같이 밝혔다.
그는 한미관계가 중요한 전환점을 맞은 시기에 윤 대사대리가 경기도를 방문한 것에 감사를 표하면서 “앞으로 한미동맹과 양국 공동 번영을 위해 대사대리의 역할이 더욱 커질 것이라 기대한다”고 말했다.
경기도는 이번 만남에서 양측은 최근 열린 한미정상회담에서 경제 협력 확대와 안보 강화를 동시에 이룬 성과에 공감했을 뿐 아니라 경기북부가 한반도 평화 전진기지로서 접경지역 긴장 완화와 지역 개발에 기여할 수 있다는 데 의견을 같이했다고 전했다.
김 지사와 조셉 윤 대사대리의 공식 만남은 이번이 두 번째로, 두 사람은 지난 2월에도 만나 경기도와 미국 간 긴밀한 협력의 필요성을 공유하며 신뢰를 쌓은 바 있다.
당시 김 지사는 조셉 윤 대사대리를 경기도에 초청하며 수원갈비를 대접하겠다고 약속했는데 이날 약속대로 수원 갈비구이와 수원 약과 등 수원 대표 향토 음식과 함께 다양한 재료를 꼬치에 꿴 궁중음식 화양적을 상에 올려 한미 양국 화합의 의미를 더했다.
김 지사는 “옛 경기도지사 공관으로 쓰이던 것을 도민에게 개방하면서 도민 공모를 통해 ‘도민을 담은 공간’이란 뜻을 담은 ‘도담소’로 이름을 지었다”고 설명하며 면담 장소인 도담소 역사에 대해 설명하기도 했다.
경기도는 지난 4월 관세 대응을 위해 미시간주를 방문해 공공외교 신뢰를 구축한 데 이어 조선업 르네상스에 대비해 경기도의 첨단․제조업 분야 강점을 살릴 방침이다.
경기도는 이번 만남이 트럼프 행정부 2기와 이재명 대통령 취임으로 새롭게 열리는 한미 협력의 장에서, 경기도-미국-주한미국대사관 간 ‘발전적 혁신동맹’을 이어가는 뜻깊은 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
조셉 윤 대사대리는 1985년 미 국무부 입부 후 주한 미국대사관 근무, 2016년 대북정책특별대표 및 6자회담 수석대표를 역임한 아시아·대북정책 전문가다.
