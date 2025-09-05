부산시 산하 17개 기관서 194명 뽑는다
교통공사·시설공단 등 17개 기관 참여
원서 접수 19~25일, 필기 10월 25일
상반기 평균 경쟁률 27.7대 1 기록
부산시가 오는 19일부터 ‘2025년도 하반기 공공기관 직원 통합 필기시험’ 원서 접수를 시작한다.
부산시는 올해 하반기 부산교통공사, 부산도시공사 등 17개 공공기관에서 총 194명을 신규 채용한다고 5일 밝혔다.
기관별 채용 인원은 ▲부산교통공사 37명 ▲부산도시공사 7명 ▲부산관광공사 5명 ▲부산시설공단 57명 ▲부산환경공단 33명 ▲부산연구원 1명 ▲부산신용보증재단 6명 ▲부산경제진흥원 4명 ▲부산여성가족평생교육진흥원 3명 ▲부산정보산업진흥원 3명 ▲부산글로벌도시재단 6명 ▲부산사회서비스원 3명 ▲부산디자인진흥원 7명 ▲영화의전당 3명 ▲부산과학기술고등교육진흥원 8명 ▲부산문화회관 7명 ▲부산기술창업투자원 4명이다.
원서 접수는 19일 오전 10시부터 25일 오후 5시까지 시 공공기관 통합 채용 누리집에서 온라인으로만 진행된다. 2개 이상 기관에 동시 지원하거나 한 기관에 중복으로 지원할 수는 없다.
필기시험은 다음 달 25일 열리며, 합격자는 11월 5일 오후 2시에 발표된다. 이후 인성 검사와 서류심사, 면접시험이 차례로 진행된다.
시는 채용의 공정성을 높이기 위해 2021년부터 공공기관 직원 통합 필기시험을 시행하고 있다. 지난 5월 상반기 채용에서는 17개 기관 320명 모집에 8856명이 지원해 평균 27.7대 1의 경쟁률을 기록했다.
김경태 시 기획조정실장은 “부산시 공공기관에서 상반기에 이어 하반기에도 많은 인원을 채용한다”며 “부산시와 함께할 유능한 인재들이 적극 지원해 주기를 기대한다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
