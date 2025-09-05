[속보] 트럼프, ‘미·일 무역합의 공식 실행’ 행정명령에 서명
도널드 트럼프 미국 대통령이 지연돼 왔던 미국·일본 간 무역 합의를 공식적으로 이행하는 행정명령에 서명했다고 4일(현지시간) 로이터통신이 백악관을 인용해 보도했다.
이번 행정명령에는 대부분의 일본산 수입품에 15%의 기본 관세를 적용하고, 자동차와 자동차 부품 등 핵심 품목에는 별도의 관세를 부과하는 내용을 담고 있다.
앞서 일본은 지난 7월 22일 미국에 5500억 달러(약 767조원) 규모의 대미 투자를 약속하고, 자동차와 쌀 시장을 개방하는 조건으로 상호 관세를 15%로 낮추기로 합의한 바 있다.
하지만 합의 이후 세부 내용을 조율하는 과정에서 진통을 겪었다. 특히 ‘상호관세 15%’에 미국이 기존에 부과하던 관세를 포함할지 여부를 두고 양측의 이견이 좁혀지지 않으면서, 미국은 자동차 관세 인하를 위한 행정명령 서명을 미뤄왔다.
이는 양측이 무역 합의를 큰 틀에서만 합의하고, 세부 내용을 확정하는 데 있어서 이견을 좁히지 못했기 때문이다.
