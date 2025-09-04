‘관악구 칼부림’ 피자 프랜차이즈 본사 “인테리어 강요 없었다”
최근 서울 관악구의 한 피자 가게에서 흉기 난동으로 3명이 사망한 가운데, 해당 프랜차이즈 본사 측이 “인테리어 강요는 없었다”고 입장문을 통해 밝혔다.
사건이 발생한 지난 3일 본사 측은 “이 사건에 관련된 매장은 2023년 10월에 오픈된 매장으로 지금까지 본사와 매우 우호적인 관계를 유지하며 2년째 운영을 하던 매장”이라며 “점주님이 직접 계약한 인테리어 업체와 수리와 관련해서 갈등이 생긴 것으로 알고 있다”고 입장문을 냈다.
본사 측은 “점주가 직접 계약한 업체와의 문제였지만 본사가 적극 중재하려고 노력해왔다”며 “사망 피해자 중 한 명은 본사 임원으로 금일 오전에도 인테리어 업체와 점주의 갈등을 중재해주기 위해 인테리어 업체 대표, 대표 딸(디자이너)과 함께 방문한 것”이라고 설명했다.
그러면서 “가맹 사업을 시작한 이래로 단 한 번도 점주들에게 리뉴얼이나 인테리어를 강요하지 않았다”며 “점주가 직접 인테리어 업체를 선택하도록 한다. 인테리어를 강제로 하게 하거나 이에 대한 일체 리베이트도 가져가지 않는다”고 밝혔다.
경찰 등에 따르면 이날 오전 10시57분쯤 서울 관악구 조원동의 한 피자가게 안에 4명이 흉기에 찔려 쓰러져 있다는 신고가 접수됐다. 피의자는 피자 가게 사장인 40대 김모씨로 피해자들을 흉기로 찌른 후 자해했다. 피해자들은 복부에 중상을 입고 인근 병원으로 이송됐으나 모두 숨졌다. 김씨는 범행 후 수차례 자해를 시도한 후 병원으로 이송됐다. 김씨는 이송 중 범행 사실을 시인한 것으로 알려졌다.
