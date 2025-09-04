보이스피싱 피해액, 돈 잘 버는 은행이 배상해야 할까요?

연합뉴스

이날 서울 중구 은행연합회에 모여 보이스피싱 무과실 배상 책임제 입법 대응책을 논의했다. 금융

당국에서 배상 기준 등 구체안을 아직 내놓지 않은 만큼 은행별 보이스피싱 피해 예방책과 자율 배상 상황 등을 공유한 것으로 전해졌다. 구체안이 나오면 배상 기준 등을 살펴 대응 방안을 수립한다는 계획이다.