시사 전체기사 [속보] 김정은 전용차량, 北대사관 떠나 이동…북중 정상회담 열릴듯 입력:2025-09-04 18:52 김정은 북한 국무위원장이 지난 3일 베이징에서 진행된 중국 전승절 80주년 기념행사에 참석했다고 조선중앙통신이 4일 보도했다. 연합뉴스김정은 전용차량, 北대사관 떠나 이동…북중 정상회담 열릴듯권민지 기자 10000g@kmib.co.kr