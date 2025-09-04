시사 전체기사

전광훈 ‘불법 선거운동’ 벌금 200만원 확정

입력:2025-09-04 17:57
공유하기
글자 크기 조정

선거권이 박탈된 상황에서 교회 신도를 상대로 대선 후보 지지 발언을 한 전광훈 사랑제일교회 목사에게 벌금형이 확정됐다.

대법원 2부(주심 엄상필 대법관)는 4일 공직선거법 위반 혐의로 기소된 전 목사에게 벌금 200만원을 선고한 원심을 확정했다.

전 목사는 20대 대선을 앞둔 2021년 11월 7일 사랑제일교회 예배 중 “(당시 국민혁명당 대선 예비후보였던) 김경재 총재가 대통령이 된다. 김경재는 이승만, 박정희를 흉내내려고 노력하고 있어 위대한 사람”이라고 발언했다. 설교 직후 이어진 ‘토크 시간’에는 김 총재를 초청해 “밑바닥의 궂은일은 이 선지자가 다 할 테니 꼭 통일 대통령이 되어주길 바란다”고 말했다.

당시 전 목사는 선거운동을 할 수 없는 상황이었다. 그는 2018년 8월 선거법 위반 혐의로 징역 6개월에 집행유예 2년을 확정받고 10년간 선거권이 박탈됐다.

전 목사 측은 해당 발언에 대해 단순한 의사 표시 또는 의례적 덕담이라고 주장했다. 그러나 1심은 “(전 목사는) 자신의 설교를 사랑제일교회뿐만 아니라 광화문 등 각지에 모인 다수의 신도에게 방송했다”면서 벌금 200만원을 선고했다. 2심에 이어 대법원도 전 목사 주장을 받아들이지 않았다.

윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
웃기고 설레는 사극…상승세 탄 ‘폭군의 셰프’ 인기 이유는
‘2차 가해 논란’ 최강욱 “부적절 표현 사과…당 판단 기다릴 것”
또 붙은 추미애·나경원 “5선씩이나 돼서” “의회독재”
강미정 “조국혁신당, 성추행 피해자 절규 외면…오늘 탈당”
9월 모평, 킬러문항 대신 ‘매력적 오답’ 곳곳 함정
서울 아파트 계약 취소 급증… 의도적 집값 띄우기?
“임은정, 수사 개념조차 모르나”…검사 안미현의 저격
[단독] 김현지 총무비서관, 국회 ‘결산소위’ 안간다
국민일보 신문구독