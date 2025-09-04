주사 치료는 효과 적고 수술은 부담…무릎 관절염 대안 치료 ‘주목’
‘냉각 고주파 열치료술’ 의료 현장 도입…중·말기 단계 관절염 통증 조절에 효과
퇴행성 무릎 관절염의 통증 조절을 위해 기존 주사 치료에 한계를 느끼거나 그렇다고 인공관절 수술을 받기엔 부담되는 환자들에게 적합한 치료법이 주목받고 있다. 냉각 고주파 열치료술이다. 해당 치료법은 보건복지부로부터 ‘평가 유예 신의료술’로 지정돼 의료 현장에서 활용이 가능하다.
최근 이 치료법을 도입한 연세사랑병원에 따르면 열을 이용한 고주파 치료술이 무릎 퇴행성 관절염 환자의 통증 완화와 기능 회복에 효과가 있다는 것이 인정됐다. 기존의 고주파 열치료술은 간암 초기에 암 조직을 열로 태워서 치료하는 것으로 알려져 있다.
냉각 고주파 열치료술은 일정한 온도를 유지하는 전극 팁을 이용해 고주파 에너지를 전달하고 열을 발생시켜 염증이 있는 신경세포를 응고·변성시킴으로써 통증 전달을 억제하는 방식이다. 전극 끝에 냉각 장치를 부착해 주변 조직 손상을 줄이는 동시에 더 넓고 균일한 치료 범위를 확보할 수 있다는 점이 기존 고주파 치료술과 차별화된다.
복지부 고시에 따르면 이 기술의 공식 명칭은 ‘무릎 골관절염 환자에서 냉각 고주파 열치료술’이다. 사용 목적은 무릎 통증 경감이다. 방사선학적으로 확인된 골관절염 2~4단계 환자 가운데 진단적 신경차단술에서 통증이 50% 이상 줄어드는 반응을 보이고 6개월 이상 약물 치료를 포함한 보존적 치료에도 호전이 없는 경우에 시술할 수 있다.
무릎 퇴행성 관절염을 오랜 기간 앓게 되면 관절 내 염증 물질들이 연골이나 뼈는 물론이고 무릎 주변 신경에 염증을 유발해 통증의 역치가 낮아지게 된다. 때문에 퇴행성 관절염이 없는 사람에 비해 작은 자극에도 통증을 느끼기 쉽다. 통증을 줄이기 위해 기존에는 스테로이드 주사 등을 통한 신경차단술이 주로 시행됐지만 효과가 1개월 이상 지속되기 어렵고 반복 시 부작용 우려가 있었다. 반면 냉각 고주파 열치료술은 신경의 과민 반응을 직접 조절해 통증 완화 효과가 장기간 유지되고 기능 회복에도 도움 된다.
특히 당뇨·심장질환 등 기저 질환으로 인해 인공관절 수술이 어려운 환자나 수술 자체를 두려워하는 환자에게 적합하다. 해외에서는 이미 통증치료센터를 중심으로 활발히 시행되고 있다. 국내에서도 평가유예 신의료술 지정으로 퇴행성관절염 중기(2·3기)뿐 아니라 말기(4기) 환자까지 적용할 수 있는 비수술적 치료 대안으로 자리잡고 있다.
정형외과 전문의인 고용곤 연세사랑병원장은 4일 “냉각 고주파 신경성형술은 기존의 주사 치료가 가진 한계를 넘어서는 기술로 수술이 부담스러운 환자들에게 보다 안정적이고 지속적인 통증 완화 효과를 제공할 수 있다”고 말했다.
민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr
