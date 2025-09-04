출산 임박 산모 119 도움으로 구급차서 순산
대구 강북소방서는 출산이 임박한 산모가 구급차 안에서 119 구급대원들의 도움으로 무사히 출산을 했다고 4일 밝혔다.
전날 오전 11시쯤 39주차 산모가 출산이 임박해 남편 차를 타고 안동에서 대구 소재 산부인과 병원으로 이동하던 중 진통이 심해졌고 이에 남편이 119에 신고했다.
구급차(특별, 일반) 2대가 동시에 현장에 출동했는데 현장에 도착하니 아기 머리가 일부 나와 있는 상태였다. 응급상황으로 판단한 대원들은 의료지도를 받으면서 침착하게 탯줄을 잘라 무사히 아들을 출산했다. 산모와 신생아는 두 대의 구급차에 나눠 탑승해 안전하게 병원으로 이송됐고 현재 산모와 아기는 모두 건강한 상태다.
대구 강북소방서 대원들은 4일 오후 산부인과 병원을 직접 찾아 산모와 아기의 건강 상태를 확인하고 회복을 기원했다.
장인철 강북소방서장은 “응급상황에서 시민의 생명을 지키는 것이 소방의 가장 중요한 책무”라며 “앞으로도 현장 대응 역량 강화와 시민 안전 확보에 최선을 다하겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
