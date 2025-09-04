대전 인구 수 증가세로 전환…4달 연속 순유입 기록

4일 행정안전부 주민등록 인구통계에 따르면 2025년 8월 말 대전시 인구는 144만1596명으로 지난해 말 대비 2439명이 늘었다. 5월 이후부터는 4개월 연속 순유입을 기록했다.

전입 사유는 취업·사업 등 직업적인 요인이 가장 많았고 가족(결혼·합가·분가), 교육, 주택·주거환경 순이었다.

이장우 대전시장은 “대전의 인구 증가세는 단순한 수치 이상의 의미를 가진다”며 “청년층 전입이 늘고 있다는 점은 대전이 미래세대가 꿈꾸는 도시로 자리매김하고 있다는 증거”라고 말했다.

그러면서 “앞으로도 일자리·주거·문화 전 분야에서 투자를 이어가 모두가 살고 싶은 도시, 선택받는 도시를 만들겠다”고 강조했다.