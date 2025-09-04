시사 전체기사

BAT로스만스, 청년 서포터즈와 함께 ESG 캠페인 시작

입력:2025-09-04 15:36
공유하기
글자 크기 조정

BAT로스만스 '플로깅 히어로즈' 발대식 진행, 황승용 대표 강연
환경 중요성 알릴 청년 서포터즈 첫 발족, ESG 캠페인 주도
‘에코 플로깅’ 프로그램 직접 기획도…시민 활동가로 성장 박차

3일 서울 중구 BAT로스만스 본사에서 열린 청년 서포터즈 ‘플로깅 히어로즈’ 발대식에서 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. (사진제공=BAT로스만스)

BAT로스만스는 지난 3일 서울 중구 본사에서 ‘자원순환의 날’(9월 6일)을 맞아 청년 서포터즈 ‘플로깅 히어로즈’ 발대식을 열었다고 4일 밝혔다.
‘플로깅 히어로즈’는 올해 처음 발족한 청년 시민 서포터즈로, 환경 보호와 자원순환의 중요성을 알리고 BAT로스만스의 대표 ESG 캠페인 ‘에코 플로깅’을 기획·운영한다.
발대식은 BAT로스만스 관계자, 시민단체, 참가자들이 참석한 가운데 발대식 선포, 네트워킹, 황승용 와이퍼스 대표의 기후위기·자원순환 강연 순으로 진행됐다.
서포터즈들은 앞으로 플로깅 활동을 비롯해 제로 웨이스트 상점 탐방, 친환경 ‘용기내 챌린지’ 캠페인 등에 참여한다. 또한 팀별 미션 수행과 SNS 활동을 통해 친환경 문화를 확산하는 온라인 홍보대사 역할도 맡는다.
BAT로스만스 관계자는 “플로깅 히어로즈는 2030 청년들이 친환경 문화를 이끄는 주체로 성장하는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 다양한 활동을 통해 지속가능성 가치를 알리겠다”고 말했다.

서영희 사진부장 finalcut02@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
서영희 기자
사진부
서영희 기자
74
하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
고3 운전면허 지원에 372억? 교실선 ‘행정폭탄’ 불만
‘논문 표절’ 김건희, 교원자격 박탈…남부구치소로 결과 통보
생중계 된 푸틴·시진핑 밀담…대화 주제는 불멸?
임신부 도둑으로 몰고 “CCTV 봤다” 거짓말까지, 왜?
대통령실, 북·중·러 연대 주시… 한반도 비핵화 구상 변수 ‘촉각’
9월 모평, 킬러문항 대신 ‘매력적 오답’ 곳곳 함정
이대통령 지적한 중대재해 징벌배상, 왜 없을까
서울 아파트 계약 취소 급증… 의도적 집값 띄우기?
국민일보 신문구독