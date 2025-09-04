킨텍스 ‘2025 국제도로교통박람회’ 참가기업 모집

이번 행사는 킨텍스와 한국도로협회가 공동 주최하며 10월 28일부터 30일까지 킨텍스 2전시장 7홀에서 개최된다.

킨텍스는 오는 25일까지 국내 유일의 도로·교통 분야 전문 전시회인 ‘2025 국제도로교통박람회(International Road & Traffic Expo 2025, ROTREX 2025)’의 참가기업을 모집한다고 4일 밝혔다.2025 국제도로교통박람회는 도로·교통 산업 발전을 위한 교류의 장으로 2005년 첫 개최 이후 꾸준히 이어져 왔다.올해는 ‘2025 고양 아시아·대양주 도로대회(REAAA Conference Goyang 2025)’와 동시에 열리는 것이 특징이다.이 행사는 아시아·태평양 지역 최대의 도로·교통 분야 국제 컨퍼런스로 약 70개국에서 5000여명의 전문가와 관계자가 참석할 것으로 예상되어 더욱 활발한 글로벌 네트워크와 해외시장 진출 기회를 모색할 수 있을 것으로 기대하고 있다.이번 행사에는 국내 최대 발주처인 한국도로공사가 참여해 발주처 관계자와 직접 소통할 수 있는 환경이 조성될 예정이다.참가기업은 해외바이어와 1대1 비즈니스 미팅 수출상담회, 공공기관 관계자들이 참석하는 구매상담회도 준비돼 있다. 전시는 도로 설계·건설·유지관리, 도로 안전, 스마트 모빌리티, ITS, 운송물류, 주차 등으로 구성되며 자율주행 시스템, 가상현실(VR), 드론 등 첨단 기술과 신제품이 선보일 예정이다.이재율 킨텍스 대표이사는 “국제도로교통박람회와 아시아·대양주 도로대회 동시 개최는 우리나라 도로 및 교통 산업이 글로벌 무대에서 인정받고 있다는 증거”라며 “국제 전문가들이 모여 최신 기술과 정책이 공유돼 국내 기업들이 세계 시장에 진출하는 교두보가 될 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.고양=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지